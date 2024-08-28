Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Тихон Трофимович
Мать: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Тихон Трофимович, 58 лет, вдовец. У него дети Конан, 33 года, Иван, 13 лет. У Конана жена Евдокия Евсеевна, 36 лет. У них дети Илья, 12 лет, Федор, 8 лет, ... Показать все
Смерть
После 1722