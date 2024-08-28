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Иван Тихонович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Тихон Трофимович

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Тихон Трофимович, 58 лет, вдовец. У него дети Конан, 33 года, Иван, 13 лет. У Конана жена Евдокия Евсеевна, 36 лет. У них дети Илья, 12 лет, Федор, 8 лет, ... Показать все
Смерть
После 1722

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