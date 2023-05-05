Сурикова Александра Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: А Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суриков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурикова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суриков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно