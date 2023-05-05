Сурикова Александра Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурикова Александра Кузминична

Сурикова Александра Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: А Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурикова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суриков Роман Васильевич

Отец ребёнка: Суриков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close