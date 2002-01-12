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Валерова анастасия анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.2002

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2002

Отец: Валеров анатолий аркадьевич

Мать: не указана