Костюков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюков Дмитрий

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

29.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1976

Отец: Костюков Станислав

Мать: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
01.06.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
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