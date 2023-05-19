Костюков Дмитрий
Место рождения
Дата рождения29.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1976
Отец: Костюков Станислав
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.06.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно