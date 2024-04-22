Торопченов Яков Федоров
Место рождения
Дата рождения09.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1833
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.
Сын: Торопченов Александр Яковлев
Мать ребёнка: Торопченова Евдокия Петрова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.
Сын: Торопченов Василий Яковлев
Мать ребёнка: Торопченова Евдокия Петрова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно