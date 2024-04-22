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Торопченов Яков Федоров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

09.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1833

Отец: Торопченов Федор Петров

Мать: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Жена: Торопченова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.

Сын: Торопченов Александр Яковлев

Мать ребёнка: Торопченова Евдокия Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.

Сын: Торопченов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Торопченова Евдокия Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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