Синицын Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицын Андрей
Мать: Синицына Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галичкина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.04.193
Дочь: Шилихина Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1934
Сын: Синицын Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Горемыкина Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна
Смерть
Неизвестно