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Синицын Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицын Андрей

Мать: Синицына Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галичкина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна

Рождение ребёнка
13.04.193

Дочь: Шилихина Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1934

Сын: Синицын Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Горемыкина Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Синицына Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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