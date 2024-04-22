Антоненко Корнилий Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Антоненко Емельян
Рождение ребёнка
1820
Сын: Антоненко Иоанн Корнилович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Антоненко Иустиния Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Федор Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно