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Антоненко Корнилий Иванович

Место рождения

Бубновская Слободка, Черкаська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Антоненко Емельян

Мать: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Антоненко Иоанн Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Антоненко Иустиния Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Андрей Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Федор Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Наталья Семеоновна

Бубновская Слободка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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