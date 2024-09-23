Добрынина (Наумова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Наумова) Ирина Михайловна

Место рождения

Казачинское

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Наумов Михаил Саввин

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1868 ст.

Муж: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/238
Рождение ребёнка
19.12.1868 ст.

Сын: Добрынин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/252
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.

Сын: Добрынин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1876 ст.

Сын: Добрынин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.

Сын: Добрынин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.

Дочь: (Добрынина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1884 ст.

Сын: Добрынин Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.

Дочь: (Добрынина) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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