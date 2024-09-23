Добрынина (Наумова) Ирина Михайловна
Место рожденияКазачинское
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Наумов Михаил Саввин
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1868 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/238
Рождение ребёнка
19.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/252
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.
Сын: Добрынин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.
Сын: Добрынин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.
Дочь: (Добрынина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1884 ст.
Сын: Добрынин Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.
Дочь: (Добрынина) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Добрынин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно