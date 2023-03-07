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Сырчин Семен Дмитриев

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Место рождения

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Сыкчин Дмитрий (Митка) Алексеев

Мать: не указана

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Васильевых Матрона Васильева

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильевых Матрона Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
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