Сырчин Семен Дмитриев
Место рожденияпоч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: Сыкчин Дмитрий (Митка) Алексеев
Мать: не указана
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Васильевых Матрона Васильева
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния