Серафимович (Попов) Александр Серафимович
Место рождения
Дата рождения07.01.1863
Дата смерти19.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1883
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1883 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1949
Смерть
19.01.1949