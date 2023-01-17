Серафимович (Попов) Александр Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафимович (Попов) Александр Серафимович

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Место рождения

Нижне-Курмоярская, Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

07.01.1863

Дата смерти

19.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижне-Курмоярская, Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ
Место жительства
С 1873 по 1883
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1883 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.1949
Москва, город федерального значения Москва
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