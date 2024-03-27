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Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1932

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Мать: Зайнагабдинова Нуржиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля Фаизовна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Смерть
2015
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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