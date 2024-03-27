Зайнагабдинов Фаиз Хакимович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля Фаизовна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно