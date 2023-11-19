Шикова Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Валентина Арсеньева Шикова Апухлицы отец солдат Арсений Сергеевич Шиков Апухлицы мать жена солдата ... Показать все
Смерть
Неизвестно