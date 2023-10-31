Наседкина Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Ирина Стефановна

Наседкина Ирина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Наседкин Яков Павлович

Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Наседкин Селиверст Павлович

Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.

Дочь: Обсокова Мария Павловна

Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Павел Васильевич

Смерть
1881
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close