Наседкина Ирина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Наседкин Селиверст Павлович
Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.
Дочь: Обсокова Мария Павловна
Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Наседкин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881