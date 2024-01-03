Осип (Иосиф) Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Бондарев Савва Андронов
Мать: Бондарева Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Осипов
Мать ребёнка: Иустиния Финогенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Финогенова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варвара Осипова
Мать ребёнка: Иустиния Финогенова
Смерть
Неизвестно