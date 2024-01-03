Осип (Иосиф) Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип (Иосиф) Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Бондарев Савва Андронов

Мать: Бондарева Марфа Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Осипов

Мать ребёнка: Иустиния Финогенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Финогенова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варвара Осипова

Мать ребёнка: Иустиния Финогенова

Смерть
Неизвестно

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