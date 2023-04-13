Tarraski Ann
Место рожденияTarakuse
Дата рождения24.03.1765
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Tarakuse
Рождение ребёнка
20.07.1790
Сын: Tarraski Pärtel
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Raustfer
Рождение ребёнка
Около 1793
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Raustfer
Рождение ребёнка
1798
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Raustfer
Рождение ребёнка
Около 1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1816