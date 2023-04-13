Tarraski Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarraski Ann

Место рождения

Tarakuse

Дата рождения

24.03.1765

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1790 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Tarakuse
Рождение ребёнка
20.07.1790

Сын: Tarraski Pärtel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Raustfer
Рождение ребёнка
Около 1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Raustfer
Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Raustfer
Рождение ребёнка
Около 1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1816
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