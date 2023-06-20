Коврижных Емельян Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1781
Дата смерти18.02.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1781
Отец: Коврижных Спиридон Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Коврижных Анисим Емельянович
Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коврижных Тихон Емельянович
Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна
Смерть
18.02.1861
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной