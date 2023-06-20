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Коврижных Емельян Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1781

Дата смерти

18.02.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1781

Отец: Коврижных Спиридон Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коврижных Тихон Емельянович

Мать ребёнка: Коврижных Улитта Петровна

Смерть
18.02.1861
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной