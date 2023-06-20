(Кузнецова (Пояркова)) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Поярков Александр Иванович
Мать: Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
06.02.1979
Сын: Кузнецов Денис Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
15.09.1982
Сын: Кузнецов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир