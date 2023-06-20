(Кузнецова (Пояркова)) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова (Пояркова)) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Поярков Александр Иванович

Мать: Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Кузнецов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Рождение ребёнка
15.09.1982

Сын: Кузнецов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир