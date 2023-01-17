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Скоробогатько Марина Даниловна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Скоробогатько Данило Яковлевич

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Сергиенко Савва Петрович

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Сергиенко Сидор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1850 ст.

Дочь: Сергиенко Настасья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Сергиенко Елена Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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