Скоробогатько Марина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Скоробогатько Данило Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1842 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.08.1850 ст.
Дочь: Сергиенко Настасья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Сергиенко Елена Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно