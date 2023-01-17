Завгородняя (Золотухина) Юлия Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1981
Бракосочетание
28.08.1999
Муж: не указан
В разводе, сын Дмитрий
Рождение ребёнка
29.02.2000
Сын: Чибриков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Чибриков Александр Владимирович
Бракосочетание
09.10.2015
Рождение ребёнка
21.07.2017
Сын: Завгородний Даниил Антонович
Отец ребёнка: Завгородний Антон Александрович