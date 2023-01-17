Завгородняя (Золотухина) Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородняя (Золотухина) Юлия Борисовна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1981

Отец: Золотухин Борис Петрович

Мать: Золотухина Елена Григорьевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.08.1999

Муж: не указан

В разводе, сын Дмитрий
Рождение ребёнка
29.02.2000

Сын: Чибриков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Чибриков Александр Владимирович

Бракосочетание
09.10.2015

Муж: Завгородний Антон Александрович

Рождение ребёнка
21.07.2017

Сын: Завгородний Даниил Антонович

Отец ребёнка: Завгородний Антон Александрович

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