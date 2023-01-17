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Мансуров Зия Мансурович

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Место рождения

Зитембяк, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1916

Дата смерти

11.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Зитембяк, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1916 по 1930
Зитембяк, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1930 по 1939
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1946 по 1948
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1948 по 1949
Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1949 по 1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.11.1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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