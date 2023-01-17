Мансуров Зия Мансурович
Место рождения
Дата рождения17.12.1916
Дата смерти11.11.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916 по 1930
Место жительства
С 1930 по 1939
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1946 по 1948
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1948 по 1949
Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1949 по 1965
Смерть
11.11.1965