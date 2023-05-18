Дмитриенко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1935

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
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