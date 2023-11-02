Сергеева (Пономаренко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2003
Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович
Рождение ребёнка
24.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович
Рождение ребёнка
15.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович