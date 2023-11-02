Сергеева (Пономаренко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Пономаренко) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2003

Сын: Сергеев Степан Романович

Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович

Рождение ребёнка
24.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович

Рождение ребёнка
15.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Роман Александрович

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