Гусенков Степан Семёнович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусенков Фёдор Стефанович
Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гусенкова) Параскева (Прасковья) Стефановна
Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гусенков Исаак Стефанович
Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна
Смерть
Неизвестно