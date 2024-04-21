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Гусенков Степан Семёнович

Место рождения

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гусенков Семён Федорович

Мать: Гусенкова Евдокия Никитична

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусенков Фёдор Стефанович

Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусенкова) Параскева (Прасковья) Стефановна

Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гусенков Исаак Стефанович

Мать ребёнка: Гусенкова Василиса (Васса) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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