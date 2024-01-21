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Ненашев Иоанн Гордеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1892

Отец: Ненашев Гордей Уарович (Уварович)

Мать: Ненашева (Ненашева) Агапия (Агафия) Александровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9NY-C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-HWGN&action=view кр Тимофей Александров Ненашев кр Матфея Ненашева жена Татиана Серг... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Ненашев Феодор Иванов

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9PK-5?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-Y41W&action=view Иван Иванов Немчинов Пелагия Александрова Трофимова
Смерть
Неизвестно

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