Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1677

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Семён Родионович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Сергей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1752

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