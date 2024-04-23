Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Семён Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Сергей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1752