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Мануйлович Павел Петрович

Место рождения

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.02.1908 ст.

Жена: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.

Сын: Мануйлович Иван Павлович

Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Сын: Мануйлович Николай Павлович

Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.

Сын: Мануйлович Александр Павлович

Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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