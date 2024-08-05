Мануйлович Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Сын: Мануйлович Николай Павлович
Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.
Сын: Мануйлович Александр Павлович
Мать ребёнка: Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна
Смерть
Неизвестно