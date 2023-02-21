(Попова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич