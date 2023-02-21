(Попова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Попова) Ольга

(Попова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Попов Василий Степанович

Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Попов Михайло Степанович

Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Попов Павел Степанович

Отец ребёнка: Попов Стефан Дмитриевич

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