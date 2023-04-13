Сусоева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусоева Мария Михайловна

Сусоева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусоев Максим Филиппович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусоев Максим Филиппович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусоев Максим Филиппович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусоев Максим Филиппович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close