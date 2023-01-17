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Башков Антон Андреевич

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

07.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1991

Отец: не указан

Мать: Башкова Елена Валерьевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.05.2019

Дочь: Башкова Дарина Антоновна

Мать ребёнка: Башкова Нина Игоревна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.11.2021

Дочь: Башкова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Башкова Нина Игоревна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкова Нина Игоревна

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