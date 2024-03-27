Юсупов Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Ильяс

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Деметев Юсуп

Мать: (Миндяева) Минавара 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сульхия 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мавлютова) Сарвижамал 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Исхакова) Хадича 3 Жена

Рождение ребёнка
1820

Сын: Юсупов Тагир

Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена

Рождение ребёнка
1828

Сын: Юсупов Сиразетдин

Мать ребёнка: (Мавлютова) Сарвижамал 2 Жена

Рождение ребёнка
1833

Сын: Юсупов Сахаутдин

Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена

Рождение ребёнка
?.05.1865

Сын: Ильясов Зиатдин

Мать ребёнка: (Исхакова) Хадича 3 Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1877

Сын: Ильясов Идрис

Мать ребёнка: (Исхакова) Хадича 3 Жена

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена

Смерть
Неизвестно

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