Юсупов Ильяс
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Деметев Юсуп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сульхия 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Исхакова) Хадича 3 Жена
Рождение ребёнка
1820
Сын: Юсупов Тагир
Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Юсупов Сиразетдин
Мать ребёнка: (Мавлютова) Сарвижамал 2 Жена
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юсупов Сахаутдин
Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена
Рождение ребёнка
?.05.1865
Сын: Ильясов Зиатдин
Мать ребёнка: (Исхакова) Хадича 3 Жена
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1877
Сын: Ильясов Идрис
Мать ребёнка: (Исхакова) Хадича 3 Жена
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сульхия 1 Жена
Смерть
Неизвестно