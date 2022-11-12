Евдокимов Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1948
Дата смерти12.11.2022
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокимова Нелли Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Морская наб., 19
Смерть
12.11.2022
Причина смерти: инфаркт | Санкт-Петербург, Морская наб., 19