Евдокимов Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Владимир Юрьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.04.1948

Дата смерти

12.11.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Нелли Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Нелли Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Морская наб., 19
Смерть
12.11.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: инфаркт | Санкт-Петербург, Морская наб., 19