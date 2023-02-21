Коневская Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневская Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Коневский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коневский Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коневский Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Михайлов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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