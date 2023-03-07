Астраханцова Васса Агафонова
Место рожденияпоч. Кулябинский, Пореская пятидесятня, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кулябинский, Пореская пятидесятня, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Астраханцов Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Астраханцов Петр Кириллов
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Астраханцов Луппа Кириллов
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евфимия Кириллова
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Стефанида Кириллова
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Астраханцов Егор Кириллов
Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812