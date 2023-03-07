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Астраханцова Васса Агафонова

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Место рождения

поч. Кулябинский, Пореская пятидесятня, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кулябинский, Пореская пятидесятня, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астраханцов Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Астраханцов Петр Кириллов

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Астраханцов Луппа Кириллов

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евфимия Кириллова

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Стефанида Кириллова

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Астраханцов Егор Кириллов

Отец ребёнка: Астраханцов Кирилл Яковлев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Кирилл Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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