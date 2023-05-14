Ремшуева Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ремшуева Евгенья Ефремовна
Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ремшуева Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно