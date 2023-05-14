Ремшуева Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремшуева Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ремшуев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ремшуева Евгенья Ефремовна

Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ремшуев Федор Евремович

Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ремшуева Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Ремшуев Ефрем Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремшуев Ефрем Иванович

Смерть
Неизвестно
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