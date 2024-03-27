Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.05.1870
Рождение ребёнка
26.05.1871
Сын: Федосов Никита
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1873
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Щербакова Палагея Петровна
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.05.1878
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.1885
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.08.1887
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.07.1890
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.05.1892
Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно