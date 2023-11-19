Соколова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Соколов Николай Семенович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1911 Апухлицы Павел Николаевич Соколов Апухлицы отец крестьянин Николай Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно