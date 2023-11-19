Соколова Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Наталия Петровна

Соколова Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай Семенович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1911 ст.

Сын: Соколов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Семенович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1911 Апухлицы Павел Николаевич Соколов Апухлицы отец крестьянин Николай Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.