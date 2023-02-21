Смородинский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинский Абрам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Богомольная Бася Абрамовна

Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Смородинский Арон Абрамович

Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Смородинский Семен Абрамович

Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмельницкая Роза Абрамовна

Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь

Миргород, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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