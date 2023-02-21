Смородинский Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Богомольная Бася Абрамовна
Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь
Рождение ребёнка
1913
Сын: Смородинский Арон Абрамович
Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смородинский Семен Абрамович
Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмельницкая Роза Абрамовна
Мать ребёнка: Смородинская Эсфирь
Миргород, Полтавська область
Смерть
Неизвестно