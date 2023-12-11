Позднухов Петр Иванович
мужской, родился 05.10.1948, Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
умер 26.09.2022
МатьПозднухова (Толмачева) Анна Ивановна10.09.1920 г.р.
Дети
Позднухова (Позднухова) Татьяна Петровна21.05.1973 г.р.
Позднухов Владимир Петрович?.04.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.11.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1973
Дочь: Позднухова (Позднухова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.04.1978
Сын: Позднухов Владимир Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2022