Позднухов Петр Иванович 05.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднухов Петр Иванович

Автор
ТД
Данилова Т.

мужской, родился 05.10.1948, Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

умер 26.09.2022

Мать
Позднухова (Толмачева) Анна Ивановна10.09.1920 г.р.
Дети
Позднухова (Позднухова) Татьяна Петровна21.05.1973 г.р.
Позднухов Владимир Петрович?.04.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Позднухова (Толмачева) Анна Ивановна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
05.11.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
21.05.1973

Дочь: Позднухова (Позднухова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.04.1978

Сын: Позднухов Владимир Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2022

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