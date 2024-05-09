Яковлев Фёдор Парфёнович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Фёдор Парфёнович

Яковлев Фёдор Парфёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
23.06.1938

Сын: Яковлев Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Яковлев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1947

Сын: Яковлев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1955

Дочь: Мигалёва Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.