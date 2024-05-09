Яковлев Фёдор Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
23.06.1938
Сын: Яковлев Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1947
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1955
Дочь: Мигалёва Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1977