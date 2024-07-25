Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1948
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Яблуновский Григорий -
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.
Сын: Сарма Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сарма Нина Емельяновна
Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сарма Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич
Смерть
1948
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край