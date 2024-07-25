Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

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Место рождения

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Яблуновский Григорий -

Мать: не указана

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарма Емельян Васильевич

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.

Сын: Сарма Яков Емельянович

Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.

Сын: Сарма Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сарма Нина Емельяновна

Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сарма Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Сарма Емельян Васильевич

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Смерть
1948
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

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