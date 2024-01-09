Черепанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Написано из Нестеровой, запись в МК по Чингису ордынского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова -- Мария

Рождение ребёнка
20.03.1830

Дочь: Черепанова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Черепанова -- Мария

из Нестеровой
Смерть
Неизвестно

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