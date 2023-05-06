Князева (Курова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Курова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952

Отец: Тюляев Александр

Мать: Туманова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
05.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1982

Дочь: Князева Алена Юрьевна

Отец ребёнка: Князев Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Юрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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