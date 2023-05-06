Князева (Курова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952
Отец: Тюляев Александр
Рождение ребёнка
05.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1982
Дочь: Князева Алена Юрьевна
Отец ребёнка: Князев Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно