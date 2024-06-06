Шерстобитов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шерстобитов Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.?
Рождение ребёнка
12.10.1964
Рождение ребёнка
24.07.1976
Сын: Шерстобитов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Шерстобитова (Яковцева) Нина Константиновна
Смерть
Неизвестно