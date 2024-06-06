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Шерстобитов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шерстобитов Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.?

Дочь: Новак (Шерстобитова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шерстобитова (Яковцева) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Алферова (Шерстобитова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Шерстобитова (Яковцева) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
24.07.1976

Сын: Шерстобитов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Шерстобитова (Яковцева) Нина Константиновна

Смерть
Неизвестно

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