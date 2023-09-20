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Фоменко Николай Ильич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Фоменко Илья Иванович

Мать: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 2000

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