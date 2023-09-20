Фоменко Николай Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2000