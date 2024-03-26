Гуляева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954
Отец: Сивков Василий Иванович
Мать: Сивкова Клавдия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1976
Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1980
Дочь: Чайникова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1984
Дочь: Аксакова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович