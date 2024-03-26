Гуляева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954

Отец: Сивков Василий Иванович

Мать: Сивкова Клавдия Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1976

Сын: Гуляев Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1980

Дочь: Чайникова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1984

Дочь: Аксакова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Павлович

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