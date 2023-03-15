Дюкова Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Анна Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Дюков Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Василий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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