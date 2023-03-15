Дюкова Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Дюков Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Дюков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Василий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно