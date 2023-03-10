?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1639
Сын: Киселев Микифорко
Отец ребёнка: Киселев Вавил
поч. Ортюшки Конева
Рождение ребёнка
1643
Сын: Киселев Ельфим
Отец ребёнка: Киселев Вавил
поч. Ортюшки Конева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Юрий
Отец ребёнка: Киселев Вавил