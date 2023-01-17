Глауб Миклош — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глауб Миклош

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Место рождения

Запсонь, Закарпатська область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Глауб Якоб

Мать: Глауб Эржебет

Запсонь, Закарпатська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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