Зайнутдинова (Зайнутдинова) Махмубя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шарипов Абдулзабар
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Абдулзабарова Гайша
Отец ребёнка: Шарипов Абдулзабар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипов Абдулзабар
Смерть
Неизвестно