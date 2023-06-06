Зайнутдинова (Зайнутдинова) Махмубя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнутдинова (Зайнутдинова) Махмубя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулзабаров Абдулгани

Отец ребёнка: Шарипов Абдулзабар

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Абдулзабарова Гайша

Отец ребёнка: Шарипов Абдулзабар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Абдулзабар

Смерть
Неизвестно