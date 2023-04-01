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Климов Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1870 ст.

Отец: Климов Михаил Трофимов

Мать: не указана

Место жительства
1889 ст.
Посемейный список жителей Кувинского волостного правления https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69410#213
Рождение ребёнка
1899

Сын: Климов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Климов Николай Иванов

Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Климова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Климова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова

Рождение ребёнка
1913

Сын: Климов Александр Иванов

Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Татьяна Емилианова

Смерть
Неизвестно
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