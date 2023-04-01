Климов Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1870 ст.
Отец: Климов Михаил Трофимов
Мать: не указана
Место жительства
1889 ст.
Посемейный список жителей Кувинского волостного правления https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69410#213
Рождение ребёнка
1899
Сын: Климов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Климова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Климова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Климова Татьяна Емилианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно